Mais de 40 toneladas de lixo são removidas de casa no Cruzeiro

A Administração do Cruzeiro, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde, empreendeu uma grande operação de limpeza na residência de uma moradora do bairro na manhã desta quinta-feira (27). A ação foi motivada pela condição do local, onde mais de 40 toneladas de lixo foram acumuladas ao longo dos anos.

A operação contou com a participação de sete caminhões e uma pá mecânica. As equipes trabalharam incansavelmente para remover os resíduos acumulados na casa da moradora. A intervenção foi necessária devido ao risco à saúde pública, já que o acúmulo de lixo pode atrair pragas, como ratos e insetos, além de gerar focos de doenças.

O acúmulo compulsivo é uma condição psicológica que leva a pessoa a guardar objetos de forma excessiva, dificultando a manutenção de um ambiente saudável. “Tem 30 anos que ela mora na cidade e faz aproximadamente 25 anos que ela acumula coisas dentro de casa”, contou Herlei Meireles, filho da moradora. Segundo ele, esse processo se intensificou após o falecimento de outro filho dela.

A ação no Cruzeiro faz parte de um esforço contínuo para garantir a saúde e o bem-estar da população. “Nosso objetivo é assegurar que todos os moradores vivam em condições dignas e seguras, e estamos comprometidos em fornecer o apoio necessário para resolver situações como essa”, afirmou o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires.

*Com informações da Agência Brasília