Filhos Deste Solo: Emater-DF abre inscrições para curso sobre empreendedorismo rural

Estão abertas as inscrições para o curso Introdução ao Plano de Negócios, promovido pela Emater-DF dentro do Programa de Sucessão e Empreendedorismo Rural Filhos Deste Solo. A capacitação será realizada entre os dias 22 e 25 de abril, no Auditório Central do Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Planaltina. São oferecidas 60 vagas para jovens de 16 a 29 anos que tenham vínculo com a área rural do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril, por meio de formulário online.

O curso tem como principal objetivo estimular a sucessão familiar rural, oferecendo aos jovens conteúdos voltados ao empreendedorismo e à gestão de negócios. A proposta é que os participantes adquiram ferramentas para desenvolver atividades econômicas sustentáveis e bem-sucedidas no meio rural, sem precisarem deixar o campo.

Segundo Adriana Dutra, assessora da presidência da Emater-DF, nesta primeira etapa as atividades e oficinas têm um foco mais teórico. “Para os jovens que desejarem iniciar ou aprimorar seus negócios, oferecemos um acompanhamento mais individualizado, que ocorre em uma segunda etapa do programa”, afirma. “A gente entende que se o jovem rural tem orientação e acompanhamento, ele consegue suprir suas próprias necessidades, se sentir valorizado e trazer até mesmo soluções para a comunidade em que vive”.

Ao longo da capacitação, os participantes aprenderão a identificar oportunidades de negócio no meio rural e terão contato com temas práticos, como pesquisa de preços, precificação de produtos e serviços, aspectos legais de um empreendimento e outros princípios fundamentais da gestão. “O que não falta aos jovens são boas ideias, mas muitas vezes eles não sabem como colocá-las em prática. E o objetivo do curso é exatamente esse: organizar esse pensamento de forma que ele consiga se tornar um jovem produtivo”, afirma.

Podem participar jovens com idade entre 16 e 29 anos que tenham alguma ligação com o meio rural — sejam proprietários, agricultores, filhos de agricultores ou funcionários de empresas ou propriedades rurais.

Programa Filhos Deste Solo | Curso Introdução ao Plano de Negócios

· Data: 22 a 25 de abril, das 13h30 às 16h15

· Local: Auditório Central do IFB, campus Planaltina

· Público-alvo: Jovens de 16 a 29 anos com vínculo com o meio rural

· Vagas: 60

· Inscrições: Até 17 de abril, por meio de formulário online

Com informações Agência Brasília