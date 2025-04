Aspirantes do Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães da PMDF se formam nesta quinta (10)

A Polícia Militar do Distrito Federal realizará, nesta quinta-feira (10), às 16h30, na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), a cerimônia de formatura do Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC). O evento marcará o encerramento de uma jornada de seis meses de intensa dedicação, superação e compromisso com o servir.

Ao todo, 39 aspirantes — sendo 38 da PMDF e 1 da PM do Mato Grosso do Sul— concluíram o curso, que os habilita a integrar o quadro de oficiais de saúde da corporação. Com idades entre 26 e 52 anos, os formandos são profissionais das áreas da medicina, odontologia e medicina veterinária, que se unirão à missão de proteger e cuidar da vida daqueles que garantem a segurança da sociedade.

O grupo é composto por 25 médicos, com especialidades como ortopedia (7), ginecologia e obstetrícia (5), psiquiatria (3), oftalmologia (3), otorrinolaringologia (2), cardiologia (2), angiologia (1), hematologia (1) e oncologia (1). Também integram a turma 12 dentistas, atuantes em áreas como cirurgia bucomaxilofacial, periodontia, pacientes com necessidades especiais, entre outras, e dois médicos veterinários especializados em equinos.

Durante as 762 horas de curso, os aspirantes foram submetidos a uma formação abrangente, que envolveu desde disciplinas teóricas como legislação institucional e gestão em saúde pública, até treinamentos operacionais em ambientes rurais, urbanos e administrativos. A preparação também incluiu conteúdos específicos da atividade policial, como abordagem policial e sobrevivência policial.

Além da capacitação técnica, a formação reforçou valores essenciais à vida militar: resiliência, coragem, liderança, trabalho em equipe e a tomada de decisões sob pressão. Cada etapa foi um exercício de comprometimento com a missão da corporação e com a proteção da vida. A solenidade contará com a presença de autoridades da PMDF, representantes da área de saúde militar e familiares dos formandos.

Com informações Agência Brasília