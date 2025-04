Curso de mecânica básica eleva confiança e independência de mulheres habilitadas

Para que serve o sistema de arrefecimento? O que fazer quando há superaquecimento do motor? Quando trocar o óleo? Essas e outras perguntas são esclarecidas no curso Noções de Mecânica para Mulheres, promovido pelo Detran-DF. A capacitação gratuita é oferecida de modo contínuo, com diversas turmas ao longo do ano. Além de levarem um certificado para casa, as participantes também conquistam mais confiança para lidarem com questões do funcionamento veicular. A edição deste mês começou na segunda-feira (7) e segue até esta sexta (11).

As aulas são presenciais na Escola Pública de Trânsito do Detran, na 906 Sul. Cada turma tem capacidade para 20 alunas e carga horária de 20h, sendo cinco dias de encontro – cada um com 4h de duração.

As interessadas em se matricular devem agendar um horário, via portal de serviços, na unidade da 906 Sul, comparecer presencialmente na data e hora marcados e efetivar a inscrição. São aceitas apenas mulheres habilitadas.

O gerente da Escola Pública de Trânsito, Marcelo Granja, explica que é aberta uma turma por mês ao longo do ano, em diferentes turnos, para atender o maior número possível de motoristas. As inscrições são divulgadas com até dois meses de antecedência pelo portal e redes sociais do Detran-DF.

“Cerca de 500 mulheres participaram de algum dos nossos cursos desde 2023, e a maioria, cerca de 350 mulheres, aprendeu sobre mecânica básica”, comenta. “A ideia é que elas tenham conhecimento sobre o veículo e saibam como proceder diante várias situações comuns e que são apresentadas aqui, desde a troca de pneu, como a questão da embreagem, de lubrificação, do tipo de óleo que é usado.”

O gestor complementa: “As alunas passam a se sentir seguras de levar o carro a uma oficina, onde muitas vezes são enganadas, porque têm referências sobre o que realmente precisa ser trocado. Conquistam autonomia e se sentem mais seguras no trânsito, até mesmo para viajar sozinhas, porque aprendem como uma revisão deve ser feita, os barulhos que o carro faz em cada situação e quando é o momento de levar na oficina”.

Confiança e independência

Os temas abordados em sala abrangem equipamentos obrigatórios, painel de instrumentos e luzes-piloto, noções dos sistemas elétrico, de lubrificação, de arrefecimento, de alimentação, de frenagem, de direção, escape, suspensão, rodagem e transmissão, além de introdução sobre funcionamento do motor, alinhamento e balanceamento, postura do condutor ao realizar as revisões, manutenções preventivas e corretivas, dicas para contratação de serviços e exercícios de troca de pneu. As aulas são ministradas em um ambiente caracterizado como uma oficina e com apoio de peças veiculares, ferramentas e um carro.

“Temos acesso a uma gama de conhecimento que extrapola a expectativa”, explica a psicóloga Débora Wehr, 54, aluna da turma em andamento. “Começamos pelos acessórios obrigatórios – aos quais, mesmo dirigindo há muitos anos, não damos a devida importância – e passamos para outras partes do carro, como o sistema de freios. Isso ajuda não só na hora de ir ao mecânico, mas para comprar um carro também.”

A instrutora de trânsito Luciana Gomes, 37, também observa a relevância do conteúdo para a experiência no trânsito: “Estamos ficando mais confiantes sobre como agir quando sentimos que o freio não está funcionando corretamente, quando nos oferecerem água para colocar no motor e em outros momentos. [O curso] vai me ajudar a preparar as minhas alunas para o futuro e para tranquilizar aqueles que sentem medo de dirigir por algum trauma ou por não conhecerem um carro mesmo”.

Mais opções

A Escola Pública de Trânsito do Detran também promove cursos de especialização exclusivos para mulheres – para transporte de emergência, escolar e de passageiros. A matrícula deve ser feita presencialmente, mediante um documento oficial com foto. É necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D. Há ainda cursos para quem tem medo de dirigir, de reciclagem de condutores e para atualização de instrutores, que são abertos para homens e mulheres.

As vagas para todas as capacitações gratuitas são divulgadas neste site e no Instagram do Detran-DF.

Com informações Agência Brasília