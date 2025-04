Cerca de 150 voluntários reforçam atendimento na rede pública de saúde do Gama e de Santa Maria

As regiões do Gama e de Santa Maria contam agora com o reforço de aproximadamente 150 novos profissionais voluntários. Eles vão complementar os atendimentos nas unidades básicas de saúde (UBSs) e no Hospital Regional do Gama (HRG). O acolhimento dos recém-chegados ocorreu na terça-feira (8), e o período de atuação é de um ano, prorrogável por igual período.

Com os novos integrantes, a Região de Saúde Sul passa a contar com 371 profissionais voluntários ativos. Entre eles, há enfermeiros, técnicos de enfermagem e de radiologia, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, farmacêuticos, biomédicos, médicos e assistentes sociais.

“A chegada desses voluntários representa uma melhora concreta na qualidade do atendimento. Eles ajudam a humanizar os serviços, especialmente em áreas como psicologia, assistência social e cuidados paliativos. São um braço que se estende para acolher, cuidar e transformar a realidade da nossa rede – tanto para o serviço quanto para os usuários”, afirma a coordenadora do voluntariado do HRG, Eliza Rodrigues.

Motivações e expectativas

Formado em farmácia, Ítalo Jerônimo vai trabalhar no HRG e vê no voluntariado uma oportunidade de crescimento e contribuição. “Já participei de ações sociais na faculdade, mas essa experiência é mais profunda. Ajudar a população é gratificante, e quero dar o melhor de mim para atender bem. À medida que eu entender o ritmo do hospital, pretendo ajudar a otimizar processos e somar com a equipe”, declara.

Já para a técnica de enfermagem Janaina Ferreira, essa será a primeira experiência como voluntária na rede pública. “O acolhimento dos profissionais do HRG foi o que me motivou a querer participar do programa. Somado a isso, sei que é uma ótima oportunidade de aprimorar meus conhecimentos. Acredito que será um período enriquecedor”, avalia.

Capacitação

Nessa quarta-feira (9), os novos voluntários passaram por capacitações sobre infecção hospitalar, qualidade e segurança do paciente, reforçando o preparo para oferecer um atendimento ético, seguro e humano.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) possui atualmente mais de 2,3 mil voluntários, distribuídos entre os modelos de voluntariado social – com atividades lúdicas, culturais e pedagógicas – e profissional, voltado a pessoas com formação e registro na área de atuação.

As inscrições para atuar na Região Sul ocorrem anualmente, no mês de março. Interessados em se tornar voluntários devem procurar o Núcleo de Ensino e Pesquisa (Nep), localizado na biblioteca do HRG, ou enviar um e-mail para: [email protected].

Com informações Agência Brasília