Festival de arte e dança em Ceilândia tem inscrições abertas

O projeto espera receber cerca de 200 pessoas e, além de festival de danças urbanas, também contará com workshops

O evento Dance e não canse está com as inscrições abertas. O festival acontecerá do dia 22 ao 26 deste mês, na Praça dos Direitos de Ceilândia, unidade vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Serão diversas categorias de breaking e house que receberão, no total, um prêmio de R$ 3,2 mil.

O projeto espera receber cerca de 200 pessoas e, além de festival de danças urbanas, também contará com workshops, rodas de conversa, competições e oficinas de dança e arte urbana. Todas as atividades vão contar com intérprete de Libras. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online, disponível aqui. As vagas serão limitadas.

“A dança é uma expressão artística importante, que estimula o desenvolvimento do indivíduo socialmente e afetivamente. O principal objetivo do projeto é se utilizar dessas práticas corporais para trazer conectividade com a comunidade, além de fortalecer identidades culturais periféricas, tão importantes para o Distrito Federal”, afirma a titular da Sejus, Marcela Passamani.

O projeto é promovido pelo Fundo Fortalecendo o Corre, uma iniciativa Inesc e Oxfam Brasil. As responsáveis pelo evento são Cangaço Produções e ElaFav Mo. “O Dance e não se canse é feito para inspirar e envolver pessoas que antes não viam a arte como possível área de atuação. A dança impulsiona pessoas interessadas em atuar na cultura urbana, de maneira profissional, cientes do seu potencial”, complementa o produtor Kliff Afrik, da Cangaço Produções Periféricas, responsável pela ação.

A semana de atividades também vai beneficiar o meio ambiente, pois os resíduos gerados durante o evento serão destinados à Federação Habitacional do Sol Nascente (Fehsolna), que tem como eixo de atuação a geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da reciclagem.

Festival Dance e não se canse

Quando: De 22 a 26 deste mês

Local: Praça dos Direitos, QNN 13 – próximo à estação do metrô, Ceilândia Norte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação:

– Terça-feira (22): Oficina de Dancehall, das 19h às 21h;

– Quarta-feira (23): Oficina de Práticas corporais, das 19h às 21h;

– Quinta-feira (24): Oficina de House, das 19h às 21h;

– Sexta-feira (25): Bate-papo sobre dança na atualidade e breaking nas Olimpíadas de Paris-2024, das 17h às 19h; oficina de mídias sociais para artistas, das 19h às 21h;

– Sábado (26): Abertura do evento, às 14h; apresentações de dança, show de Heitor Valente, DJ Sapo, DJ Wellz e batalhas de house e breaking.

As informações são da Agência Brasília