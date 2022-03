Universidade oferece programa gratuito de alfabetização e letramento para jovens e adultos

As inscrições estão abertas até 31 de março. Aulas serão realizadas presencialmente no campus da Estácio Brasília, em Taguatinga, a partir de 11 de abril

Autonomia para utilizar o transporte público, ir ao banco, entender uma prescrição médica ou apenas desfrutar dos diversos recursos tecnológicos disponíveis hoje na palma da mão. Esses são exemplos que não fazem parte do cotidiano de uma parcela significativa da população. Segundo dados IBGE, divulgados em junho de 2019, o Brasil registra o número de 11,3 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais. Diminuir esta estatística é um grande desafio.

Esse é um dos objetivos do Instituto Yduqs, responsável pela marca de ensino superior Estácio, e que desde 2018 promove seu projeto gratuito de alfabetização e letramento para jovens e adultos em diversas unidades pelo Brasil. Em Brasília, o projeto será realizado pela segunda vez, e está com as inscrições abertas até 31 de março, pelo site https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao , ou diretamente na unidade diretamente no campus da Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul). As aulas começam em 11 de abril.

“O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos foi lançado em 2018, pelo Instituto Yduqs em parceria com a Estácio, e tem como missão combater o analfabetismo e erradicá-lo nas comunidades do entorno das instituições de ensino do grupo Yduqs. Ele está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja iniciativa busca ajudar o indivíduo a exercer a sua cidadania, aumentando também as suas chances no mercado de trabalho, comenta Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e Sustentabilidade da Estácio.

Ao todo 19 unidades da Estácio espalhadas pelo Brasil estão participando do projeto, e a lista para consulta está disponível no site das inscrições.

Sobre o projeto

Durante quatro meses, os estudantes matriculados no programa terão aulas presenciais com alunos dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio – como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – com acompanhamento dos professores da instituição. As aulas acontecem duas vezes por semana, com três horas de duração. Vale ressaltar que todas as aulas e os materiais didáticos são totalmente gratuitos.

A proposta é que ao final do curso os alunos sejam capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples, utilizar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias e comunicar-se por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel.

“A edição passada deste projeto, realizada no segundo semestre de 2019 foi um sucesso. Os estudantes que participaram do processo ficaram encantados com as possibilidades escolares e profissionais que o curso trouxe para eles, pois puderam ampliar seus horizontes e perceberam que são capazes de aprender e trocar conhecimentos. A expectativa do projeto para este ano de 2022 é que mais estudantes da EJA, que ainda não consolidaram seu processo de alfabetização, possam se beneficiar dessa proposta que tem uma metodologia inovadora, a partir do ensino da língua, a interdisciplinaridade, metodologias ativas e uso de novas tecnologias digitais de informação e comunicação para ajudá-los durante as aulas˜, explica Cecília Vieira, coordenadora do curso de pedagogia da Estácio Brasília.

Serviço

Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos

Onde: Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul);

As inscrições poderão ser realizadas até 31 de março pelo site https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao , ou diretamente na unidade diretamente no campus da Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul).

Para mais informações: 0800 880 6767 e 4003 6767.