Festa das Tribos: Projeto abre oportunidade para músicos gospel do DF

O projeto Festa das Tribos está de volta com a 11ª edição. O evento tem como viés fortalecer a cultura musical e a união entre diferentes tribos, além da valorização profissional de artistas que interpretam obras musicais, teatrais e coreográficas de forma gratuita.

Em fevereiro de 2012, após sanção do Governo do Distrito Federal, a Festa das tribos se tornou Projeto de Lei (PL N° 4.786). Hoje é consolidado como um dos principais eventos do segmento gospel da capital. O evento já apresentou artistas nacionais e locais, como Oficina G3, Filhos do Homem, Mariana Valadão, Ipiranga, Tribo do Funk, Xote Santo, Tempero do Céu e vários outros.

Pandemia

A pandemia do novo coronavírus acertou em cheio o setor de eventos em todo país. E muitos setores precisaram se reinventar em meio ao caos. Não foi diferente com a Associação CRESCE-DF, organizadora da Festa das Tribos. Neste período, as pessoas encontraram na música uma distração para a árdua tarefa de ficar em casa. Foi aí, com o intuito de atender essa demanda, que a Associação decidiu adaptar a Festa das Tribos. Este ano, ainda com o setor fragilizado, a CRESCE fará as apresentações em novo formato, através do Youtube.

Confira a programação completa:

12 a 17 de Novembro:

Inscrições de músicos para escolha dos mais votados através do site festadastribos.com.br.

18 e 19 de Novembro:

Votação aberta de bandas inscritas pelo site.

21 a 29 de Novembro:

Workshop Produção Musical;

Apresentações de artistas selecionados por votação;

Workshop Gerenciamento de Carreira;

Convidados: DD Júnior, Mr Pingo e Banda Tempero do Céu.

Seleção: Serão escolhidas oito lives por seleção pública.

Premiação: As bandas com mais engajamento receberão uma premiação em dinheiro, para ajudar nesse momento de pandemia, no valor de R$ 1.800,00.

Serviço:

Data: 12 a 29 de novembro de 2021

Local: Formato Online – Youtube

Informações: (61) 98143-5757 (Whatsapp)

Instagram: @festadastribosoficial