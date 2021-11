Brasília recebeu o encontro comercial e show da ação “O Rio Continua Lindo. E Perto!”

“O Rio é de vocês!” e apresentação musical do cantor Diogo Nogueira foram oportunidades para o trade e o público da capital do Brasil conhecer um pouco mais do Rio de Janeiro

O Centro de Convenções Ulisses Guimarães recebeu na última quinta-feira (11), 1.100 convidados que assistiram a um show com o cantor Diogo Nogueira e aproveitaram um cenário de valorização e referências de pontos turísticos do Rio de Janeiro, além de um repertório de músicas que representam a alegria dos cariocas. O espetáculo faz parte da campanha promocional “O Rio Continua Lindo. E Perto!”. No mesmo dia, das 14h às 19h, foi realizado no Windsor Plaza Brasília o encontro comercial “O Rio é de Vocês” que aproximou o trade turístico fluminense do mercado consumidor brasiliense.

A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado de Turismo e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), em parceria com a Fecomércio RJ, Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), grupo Multiplan, Aliansce Sonae e Riotur. Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, ressaltou a receptividade do público de Brasília à campanha.

– O estande recebeu diariamente uma grande quantidade de pessoas que ficaram fascinadas com as belezas do Rio de Janeiro ao assistir o vídeo VR 360, que proporciona passeios lúdicos em diversas atrações fluminenses. O layout do espaço, decorado com imagens que remetem ao RJ, como o Cristo Redentor, agradou aos visitantes do shopping que aproveitaram para tirar várias fotografias. Estamos muito satisfeitos com o resultado e prontos para receber os turistas brasilienses de forma segura e consciente.

CONFIRA A ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO GUSTAVO TUTUCA:

Brasília foi uma das sete cidades selecionadas para receber a ação promocional desenvolvida em quatro pilares: estande em shoppings, encontro comercial (“O Rio é de vocês”), show temático e campanha publicitária. As ações têm como objetivo o aumento do fluxo de visitantes para o verão de 2022.