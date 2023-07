Férias no Museu: confira a programação para as crianças

As atividades lúdicas, direcionadas para crianças a partir de 18 meses, têm como objetivo estimular a descoberta artística

O Museu de Arte de Brasília (MAB) oferecerá uma programação gratuita para as crianças aproveitarem durante as férias escolares.

As oficinas são sábado e domingo, às 10h30 e às 16h30, com capacidade de 10 a 20 vagas por turma. O acesso é gratuito e não precisa de inscrição. Os participantes também podem aproveitar para realizar as visitas mediadas pelo acervo do MAB.

“O museu é um espaço de aprendizado lúdico. É um lugar que a gente aprende se divertindo”, destacou Marcelo Gonczarowska Jorge, gerente do Museu de Arte de Brasília e da Concha Acústica.

O programa MAB Educativo conta com financiamento de R$ 300 mil do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Entre as atividades planejadas, estão oficinas de arte sensorial, práticas com tintas e obras interativas com ilusões de ótica.

Oficinas e área externa

A oficina Brincando com as Formas na Primeira Infância é direcionada a crianças de 18 meses a 3 anos. A partir de formas como triângulos, círculos e quadrados, os bebês serão estimulados a criar uma composição artística, para um desenvolvimento sensorial e cognitivo por meio do manuseio de objetos texturizados. Os responsáveis precisam levar um tapetinho de yoga ou algo para cobrir o chão para se sentar com a criança. A atividade será aos sábados, às 10h30, e são oferecidas 10 vagas.

Aos sábados, às 16h30, é a vez da oficina de arte cinética, com 20 vagas para crianças a partir de 8 anos. Nesta atividade, os participantes irão aprender sobre os princípios da arte cinética e da ilusão de ótica, criando obras de arte que parecem se mover e interagem com o espectador.

A oficina de isogravura será aos domingos, às 10h30, no laboratório artístico do MAB e promove a criação de gravuras a partir de matrizes de isopor. A atividade é indicada para crianças de 8 a 12 anos e tem 20 vagas. É importante lembrar de ir com roupas que podem sujar, pois a prática envolve o uso de tinta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília