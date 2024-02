Feiras permanentes do Cruzeiro e Taguatinga terão apresentações musicais nos finais de semana

Projeto cultural itinerante Música nas Feiras revela artistas do DF e beneficia feirantes com shows abertos à comunidade

As feiras permanentes do Cruzeiro e de Taguatinga trarão animação para a população local. Os finais de semana contarão com mais música entre fevereiro e abril, com o projeto Música nas Feiras. Cantores e bandas da cidade se apresentarão com os mais variados estilos e ritmos, com entrada gratuita. Os shows ocorrerão sempre das 11h às 15h, com início neste sábado (17/2), no Cruzeiro. A classificação é livre.

Ray Torquato, Sonora Trip e Grupo K’nella dão início à festa neste sábado. No domingo (18/2), será a vez de Kadu Caetano, Sergio Dame e grupo Arrastô levantar o público.

Ao todo serão oito finais de semana de atividades musicais alternadas nas duas regiões administrativas. A programação desta 3ª edição reúne cerca de 100 artistas do sertanejo, forró, samba, MPB e outros gêneros musicais, com expectativa de atender a um público de 1.600 pessoas de todas as idades.

Democratizando a cultura

O objetivo do Música nas Feiras é aumentar a circulação de pessoas nas feiras, apoiar a formação de plateia para os artistas locais e fazer a ocupação cultural de espaços públicos para democratizar o acesso à cultura.

A iniciativa é uma realização do Grupo Cultural Azulim, que conta com produção da Tupac, fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e apoio das administrações regionais do Cruzeiro e de Taguatinga. Nas edições anteriores, o Música nas Feiras passou por Sobradinho, Sobradinho II e São Sebastião.

A programação musical está disponível no perfil @musicanasfeiras no Instagram.

Serviço:

3ª Edição do Projeto Música nas Feiras

Data: 17 de fevereiro a 16 de abril de 2024

Hora: 11h às 15h

Local: Feiras permanentes do Cruzeiro e de Taguatinga

Classificação: Livre

Instagram: @musicanasfeiras