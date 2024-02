Estrutural recebe 20ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão

O GDF Mais Perto do Cidadão somará, após este sábado (17), três edições apenas neste ano, no Recanto das Emas, em Vicente Pires e na Cidade Estrutural

A Cidade Estrutural receberá, pela primeira vez, o GDF Mais Perto do Cidadão, nesta sexta (16) e sábado (17), a partir das 9h. A ação, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), será montada no Centro de Juventude da região (AE 8, Praça Central).

Assim como as outras edições de 2024, esta agenda tem como foco o combate à dengue, como frisa a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani: “Os esforços contra a proliferação do Aedes aegypti precisam continuar, de forma coletiva, para evitarmos ainda mais casos de dengue na capital. Para isso, contaremos com profissionais da Secretaria de Saúde [SES-DF] e do Corpo de Bombeiros [CBMDF] informando e atendendo a população da Cidade Estrutural em mais uma edição do GDF Mais Perto do Cidadão.”

Além dos atendimentos voltados ao combate ao Aedes aegypti, como testagem rápida, hidratação intravenosa e disseminação de informações sobre prevenção, o 20º GDF Mais Perto do Cidadão oferecerá diversos serviços de órgãos públicos do GDF, e ainda apresentações culturais e atividades de lazer para adultos e crianças.

Três edições em dois meses

O GDF Mais Perto do Cidadão somará, após este sábado (17), três edições apenas neste ano, no Recanto das Emas, em Vicente Pires e na Cidade Estrutural. Já são mais de 145 mil atendimentos à população em cerca de 12 meses — o programa teve início em fevereiro de 2023.

A Sejus atua em conjunto com a SES-DF para levar novas edições do programa a regiões que demandem maior atenção em relação aos casos de dengue.

Serviço

20º GDF Mais Perto do Cidadão

→ Datas: sexta (16) e sábado (17)

→ Horário: sexta, das 9h às 16h; sábado, das 9h às 12h

→ Centro de Juventude da Estrutural – Área Especial 8, Praça Central, em frente à administração regional.

