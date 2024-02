PCDF prende traficante com 38 pedras de crack no Paranoá

O suspeito já havia sido detido por tráfico de drogas em outubro do ano anterior

Na noite de quarta-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou a segunda fase da Operação Libras, resultando na prisão de traficantes na cidade do Paranoá. Entre os detidos está um homem deficiente auditivo que, surpreendentemente, estava envolvido no tráfico de crack na feira desativada da localidade.

A investigação teve início a partir de denúncias da comunidade, que informaram sobre as atividades criminosas do indivíduo surdo, que operava na feira ao lado do restaurante comunitário. O suspeito já havia sido detido por tráfico de drogas em outubro do ano anterior. Ele utilizava bilhetes para se comunicar com os usuários de drogas, e estes faziam seus pedidos também por escrito.

Durante a ação policial, foram apreendidas diversas porções de crack, totalizando aproximadamente 38 pedras, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Além do homem deficiente auditivo, outro indivíduo foi preso por tráfico de drogas, enquanto um terceiro foi detido por porte de substância entorpecente para consumo pessoal.