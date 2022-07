Feira de Empregabilidade oferece mais de 400 vagas

A ação vai unir a comunidade desempregada à oportunidade do primeiro emprego para jovens sem registro em carteira de trabalho

Na próxima quinta-feira (21), o Gama irá receber a 1ª Feira de Empregabilidade do selo Grau Educacional, com mais de 400 vagas de empregos e estágios. O evento acontecerá na unidade Grau Técnico da região, das 9h às 17h.

A ação o objetivo unir a comunidade desempregada à oportunidade do primeiro emprego para jovens sem registro em carteira de trabalho, contribuindo com a geração de emprego e renda para as famílias da região e a retomada da economia local.

“Uma ação solidária pode trazer a felicidade para muitas pessoas, unir empresas que procuram contratar a comunidade que necessita levar o sustento para sua casa pode mudar a vida de várias famílias. Esta é a missão do Grau Técnico com a I Feira de Oportunidade”, disse o gestor da unidade, Marcus Salvini.

O evento vai realizar a coleta do currículo diretamente pelos responsáveis do setor de Recursos Humanos (RH) das empresas recrutadoras. Com mais de 400 vagas de empregos distribuídas entre: operador de call center, auxiliar de faturamento, auxiliar de marketing, vendedor externo, estágio na área comercial, atendente de farmácia, analista de segurança da informação pleno, analista de endomarketing, técnico em telecomunicações, assistente de faturamento, gerente de projetos em telecomunicações, analista contábil/fiscal, cuidador de idosos, técnico em enfermagem, enfermeiro, vendedor em ótica, secretária e muitas outras.

A ação ainda contará com a prestação de serviços como aferição de pressão arterial, glicemia, tratamentos estéticos, aplicação de flúor e manutenção de armação e lentes de óculos, além de cadastramento para concorrer ao projeto Grau Social, que oferece 10 bolsas de estudos 100% nos cursos técnicos em Estética, Técnico em Eletrotécnica e nos cursos do ensino profissionalizante.

Nesta edição, a Feira de Empregabilidade conta com a parceria de várias empresas participantes. Entre elas: CIEE, Max Estágios, Bred Estágios , Isbet, Infinity, Evo Estágios, IEL DF, Mais Enfermagem, Grupo Evera, Ótica Esplendor e Bela Mares Incorporações.

Serviço:

Data: 21 de julho, quinta-feira

Horário: 9h às 17h

Local: Grau Técnico Gama – Setor Central Lado Leste Área Especial 23