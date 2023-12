Fé e música marcam o início da celebração do Ano-novo no DF

Rituais da umbanda e do candomblé abrem os festejos à tarde na Praça dos Orixás, que ainda vai contar com shows musicais gratuitos a partir das 18h. Veja a programação completa

Tudo pronto para as festas de fim de ano na capital do Brasil. A partir deste sábado (30), várias atrações já podem ser curtidas na Praça dos Orixás. No domingo, a diversão se espalha pelo Quadradinho com apresentações culturais na Esplanada dos Ministérios, na Praça da Bíblia de Ceilândia e no Setor Recreativo de Planaltina. A programação faz parte do Réveillon Cidade Luz 2024, que contou com R$ 5 milhões de investimento do Governo do Distrito Federal (GDF).

A movimentação às margens do Lago Paranoá, nas proximidades da Ponte Honestino Guimarães, começou logo cedo. Debaixo de uma garoa fina, dezenas de pessoas aproveitaram a manhã de sábado para levar oferendas aos orixás. Velas, incensos e flores faziam parte do ritual de quem queria agradecer as graças alcançadas em 2023 e pedir proteção ao longo de 2024.

“Tem mais de 15 anos que eu frequento a Praça dos Orixás no final do ano. A gente sente a energia da água, traz oferendas. É um momento importante para mim”, comenta a funcionária pública Rejane Nascimento, de 44 anos. “Desta vez, eu trouxe um grupo grande comigo lá de Águas Lindas de Goiás, todos frequentadores da mesma casa de umbanda que eu. É uma tradição bonita, que a gente passa de geração para geração.”

As atrações da Praça dos Orixás prometem agradar todo tipo de público. Enquanto os rituais religiosos são voltados para a umbanda e o candomblé, as atrações musicais não fazem distinção religiosa. É o que garante a mãe de santo Adna Santos, mais conhecida como Mãe Baiana, uma das responsáveis pela programação de Ano-novo patrocinada pelo GDF.

“Vamos abrir as comemorações às 15h, com a lavagem da praça feita pelas baianas. Depois, teremos o Entardecer dos Ojás, momento em que vamos amarrar laços brancos em todas as árvores do local, convidando a comunidade a abraçar uma cultura de paz”, adianta Mãe Baiana. “Na parte da noite, entregamos a praça para toda a população se divertir, com muita música trazida por excelentes artistas. E a programação continua no domingo.”

Comemoração no centro

A tradicional festa da virada da Esplanada dos Ministérios promete lotar a área central de Brasília com grandes nomes da música brasileira. Do sertanejo, estarão as duplas Heverton e Heverson (19h) e Israel e Rodolffo (1h), além da cantora Naiara Azevedo (20h40). Mas é o show da virada, comandado pelo grupo Roupa Nova, que tem deixado a servidora pública Emanuelle dos Santos, 34, ansiosa.

“É a primeira vez que visito Brasília e estou amando a experiência. Pensei em passar a virada em uma festa, mas quando soube que o Roupa Nova iria tocar na festa de Ano-novo da Esplanada dos Ministérios, mudei os planos”, conta a recifense. “Sou muito fã da banda. E gosto de festejar a passagem de ano na rua. Estou super animada, acho que vai ser ótimo”, completa.

As expectativas do comerciante João Gustavo Gomes, 42, também são as melhores para a virada. O morador da Asa Sul vai vender pipoca na festa de final de ano da Esplanada do Ministérios pela primeira vez. “Tenho certeza que será uma festa linda, cheia de gente bonita e feliz”, garante. “Acredito que teremos boas vendas porque esperamos um público muito grande. Vai ser muito bom”.

Confira a programação completa do Réveillon Cidade Luz 2024:

Sábado (30)

Praça dos Orixás (Prainha)

15h – Lavagem da praça

16h – Entardecer dos Ojás

18h – Grupo Cultural Obará

20h – Renata Jambeiro

22h – 7 na Roda e Kiki Oliveira

0h – Dhi Ribeiro

1h30 – Encerramento

‌Domingo (31)

Praça dos Orixás (Prainha)

17h – DJ

18h – Aruc Samba Show

19h30 – Samba e Magia

21h – Bom Partido e Clara Nogueira

23h – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

0h – Fogos e Tradicional Cascata

0h30 – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

1h – Ase Dudu

3h – Grupo Obará

5h – Encerramento

Esplanada dos Ministérios

19h – Heverton e Heverson

20h40 – Naiara Azevedo

22h40 – Roupa Nova

1h – Israel e Rodolffo

Praça da Bíblia (Ceilândia)

18h – Tropa de Elite

19h – Pedro Paulo e Matheus

20h30 – Neto LX

23h30 – Luiza Martins

1h30 – Banda Imagem

Setor Recreativo de Planaltina

18h – Banda Fuzo

19h – Brazilians Band

20h – Cida Avelar

21h – Daniel Beira Rio

22h – Amanda Amaral

23h – Naiara Azevedo

