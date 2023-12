Espaço Cultural Renato Russo oferece cursos de verão

Inscrições para oficinas de pandeiro, ballet fitness, samba, forró e dança de salão já estão abertas, com aulas se iniciando em janeiro

O Espaço Cultural Renato Russo promove, no mês de janeiro, uma programação especial com Cursos de Verão, com atividades para crianças e adultos e turmas pela manhã e à tarde. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através dos formulários.

Para o público infantil, a Colônia de Férias traz atividades artísticas e lúdicas que incluem cerâmica fria e palhaçaria. Nas aulas de cerâmica, as crianças aprenderão a modelar e pintar, exercitando a criatividade e a coordenação motora fina. Já nas aulas de palhaçaria, os pequenos irão desenvolver habilidades criativas, expressivas, corporais. As atividades auxiliam as crianças a superar o medo de se expor em público, favorecendo a desenvoltura social.

Na oficina Ballet Fitness, com o professor Marcelo Smyth, os participantes terão como objetivo principal o condicionamento físico, com exercícios integrados do ballet e da ginástica. Agachamentos, exercícios de estabilização e isometria. As aulas serão coletivas, levando-se em consideração o nível de condicionamento de cada aluno, ajudando-o na evolução individual.

Para o público adulto interessado em aprender um instrumento, a oportunidade é o Intensivão Pandeiro de Couro, com Júnior Viegas. O curso é dividido em três níveis: básico de choro e samba (nível 1) , ritmos variados (nível 2) e BPM – Bateria Portátil de Mão (nível 3), indicado para quem já domina os toques básicos do pandeiro. Para participar das aulas é preciso possuir um pandeiro, preferencialmente de couro.

E por fim, o professor de dança Ricardo Lira, que já realiza oficinas regulares no Espaço Cultural Renato Russo, oferece três modalidades de cursos para as férias: dança de salão, incluindo aulas para público PCD, aulas de samba de gafieira e aulas de forró pé de serra. São várias turmas e horários.

Serviço

Cursos de Verão no Espaço Cultural Renato Russo

508 Sul, bloco A

Inscrições e mais informações: @espacoculturalrenatorusso / www.espaçoculturalrenatorusso.com.br