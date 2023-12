Parque da Cidade Sarah Kubitschek recebe reforço na iluminação

Para o secretário de Esporte, Julio Cesar, a modernização na iluminação representa um passo importante para a valorização do espaço público

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek, acaba de passar por mais uma significativa melhoria em sua iluminação. Além do Parque Ana Lídia, o reforço da iluminação alcança outros pontos, como o Estacionamento 11 (Carreira Kart), o Estacionamento 13, a pista de Cooper, e as ciclovias de 2km e 4km. Agora, essas áreas contam com uma iluminação em LED mais eficiente e sustentável.

Na avaliação do secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, a modernização na iluminação representa um passo importante para a valorização do espaço público, além de atender uma reivindicação antiga dos frequentadores. “Estamos empenhados em proporcionar à população de Brasília ambientes propícios para a prática esportiva e de lazer. Essa ação atende a uma demanda antiga da população e, ao mesmo tempo, amplia a segurança de quem frequenta o parque”, destaca o secretário.

Além de contemplar os estacionamentos e as pistas de corrida, a implementação da moderna iluminação visa abranger os percursos internos do parque, do Estacionamento 3 até o Estacionamento 10.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, ressalta a importância da ação para a concretização dessas melhorias. “A iniciativa é fundamental para implementarmos ações que beneficiem diretamente a população. A ideia é que, em 2024, todo o parque seja modernizado com iluminação em led”, complementa.

Com a conclusão dessas novas instalações, os frequentadores do Parque da Cidade agora podem desfrutar de ambientes mais iluminados e seguros, proporcionando experiências positivas para quem busca lazer, esportes ou momentos de relaxamento durante o período noturno.

*Com informações da SELDF