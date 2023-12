Zoológico de Brasília abre todos os dias do mês de janeiro

Medida visa atender à demanda crescente de visitantes durante o período de férias escolares

No mês de janeiro, uma excelente notícia para os amantes da fauna e flora: o Zoológico de Brasília estará aberto todos os dias da semana, proporcionando aos visitantes a oportunidade de desfrutar da diversidade animal durante as férias.

O Zoológico, que geralmente fecha suas portas às segundas-feiras para manutenção e cuidados com os animais, decidiu ampliar o acesso do público durante todo o mês de janeiro. Essa medida visa atender à demanda crescente de visitantes durante o período de férias escolares, oferecendo uma opção de lazer educativa para crianças, jovens e famílias.

Essa é uma excelente oportunidade para apreciar a beleza da vida selvagem, promovendo a conscientização ambiental e incentivando a preservação das espécies em extinção. A equipe do Zoológico está empenhada em proporcionar uma experiência enriquecedora para os visitantes de todas as idades.

Durante o mês de janeiro, o Zoológico de Brasília estará aberto nos seguintes horários: segunda a domingo, das 8h30 às 17h. A bilheteria encerra às 16h.

Os ingressos para o Zoológico ser adquiridos na bilheteria local. De segunda a quinta-feira os ingressos custam R$ 5 (preço promocional) para todos. Sexta-feira, sábado, domingo e feriado, R$ 10,00 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Pagam meia-entrada crianças de 6 a 12 anos; idosos (acima de 60 anos); estudantes; beneficiários de programas sociais do governo; e professores, pedagogos, orientadores educacionais e servidores da carreira Assistência à Educação do sistema de ensino do Distrito Federal.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB)

Agência Brasília