FAP lança edital de incentivo à pesquisa científica

A Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF) publicou mais um edital de incentivo à produção de pesquisas nas áreas, inovação e tecnologia. A primeira proposta do ano foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (07).

Os projetos deverão ser encaminhados entre os dias 15 e 25 deste mês principalmente por instituições de ensino superior que atendam as regras do Programa Permanente de Desenvolvimento de Pós-Graduação (PDPG) da fundação.

Os recursos iniciais são de R$ 1 milhão – recursos que, somados ao investimento feito no edital de dezembro do ano passado, totalizam R$ 11 milhões, lembra o diretor-presidente da FAP-DF, Marco Antônio Costa Júnior. “Desta forma, trabalhamos para estimular os pesquisadores experientes a envolver os estudantes e despertar o pensamento científico no Distrito Federal, pois o nosso objetivo é oferecer à população oportunidade de desenvolvimento”, afirma o gestor.

O edital é exclusivo para instituições públicas ou privadas com sede no Distrito Federal. Entre os requisitos, a instituição candidata precisa ter obtido no mínimo o conceito três no credenciamento do Ministério da Educação (MEC) e contar com pesquisador coordenador de projeto com titulação de doutorado. A previsão é que o resultado final seja publicado em abril.

