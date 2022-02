Agências móveis da Neoenergia Brasília estarão em três regiões administrativas nesta semana

Nos pontos de atendimento estarão todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos e outros

Nesta semana, três Agências Móveis que reforçam atendimento presencial da Neoenergia Brasília nas regiões administrativas pelo Distrito Federal estarão no Cruzeiro, Águas Claras e no Jardim Botânico. O atendimento está previsto para 7 A 11 de fevereiro, das 9h às 17h.

No Cruzeiro, o veículo ficará no estacionamento do supermercado Veneza. Já em Águas Claras, o atendimento acontece na praça da estação de metrô Águas Claras. No Jardim Botânico, o carro estará no estacionamento do condomínio Jardim Verde.

Nos pontos de atendimento estarão todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

A Neoenergia Brasília disponibilizou outros seis novos pontos de atendimento presencial, além das agências móveis, no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul. A abertura

Todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora estarão disponíveis nos pontos de atendimento, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

Nas agências móveis não é necessário o agendamento prévio para atendimento.

Confira abaixo os endereços onde estarão as agências móveis da Neonergia Brasília e os horários de atendimento:

Agências Móveis – Semana de 07 a 11 de fevereiro de 2022:

• Agência Móvel 1: no estacionamento do supermercado Veneza, no Cruzeiro Novo, na Quadra 811, próximo à feira permanente do Cruzeiro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 2: na praça da estação Águas Claras, na avenida Pau Brasil (na estação do metrô), em Águas Claras, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 3: no estacionamento do condomínio Jardim Verde, na SHIS QI 23, Estrada do Sol, KM 7,5 s/n, no Jardim Botânico, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.