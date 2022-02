Educação se prepara para novo concurso do magistério

A SEDF ainda deverá se responsabilizar pela contratação da empresa para a realização da prova e do cronograma, com informações sobre datas e afins

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) foi autorizada a realizar um novo concurso do magistério público. O aval foi dado pela Secretaria de Estado de Economia do DF nesta segunda-feira (07) e publicado do Diário Oficial do DF (DODF).

Segundo o documento, as 4.254 vagas serão para a Carreira Magistério Público e Assistência à Educação. A distribuição será feita da seguinte forma:

Professor da Educação Básica: 776 vagas de início imediato e 3.104 para a formação de cadastro reserva;

Pedagogo-Orientador Educacional: 20 vagas imediatas e 80 para cadastro reserva;

Analista de Gestão Educacional: 16 vagas imediatas e 258 para cadastro reserva

Além da responsabilidade sobre o concurso, a SEDF ainda deverá se responsabilizar pela contratação da empresa para a realização da prova e do cronograma, com informações sobre datas, prazos e edital.

Veja a decisão:

DODF 026 07-02-2022 INTEGRA by Jornal de Brasília on Scribd