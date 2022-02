Edital de licitação tem 96 opções de imóveis em 12 regiões administrativas

Interessados têm até o dia 24 deste mês para depositar a caução

O novo edital de licitação pública de imóveis foi publicado nesta segunda-feira (7), pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Ceilândia, Riacho Fundo II, Santa Maria, São Sebastião e outras oito regiões administrativas (RAs) fazem parte das áreas com lotes à venda neste mês.

São 96 opções, especialmente para empreendedores que pretendem investir em um novo local para abrir ou expandir o próprio negócio. Em Ceilândia, há lotes com área de 320 m², com entradas a partir de R$ 5,1 mil. O edital, que contém valores e metragens dos imóveis, está disponível para download no site da Terracap.

Podem participar do processo licitatório pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos: a caução deve ser depositada até o dia 24 deste mês, véspera da licitação. As condições de pagamento são 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 180 meses, a depender do imóvel escolhido.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito via online, por meio portal da Agência Brasília. Ou seja, é possível comprar o terreno sem sair de casa, com toda comodidade. Já os clientes que tiverem interesse de entregar a proposta de compra e o comprovante da caução pessoalmente ainda contam com a opção do drive-thru, no estacionamento do edifício-sede da Terracap. A licitação é transmitida ao vivo pelo canal da agência no YouTube.

Ofertas em Ceilândia

Ceilândia aparece com frequência reduzida nos editais de licitação de imóveis da Terracap. Há poucos imóveis vagos para venda na região – considerada a cidade mais populosa do DF, segundo levantamento feito pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

Para quem tiver interesse em empreender na cidade, há dez terrenos disponíveis, a maioria localizada no Setor de Indústrias de Ceilândia (SIC). Estão disponíveis desde um imóvel de 14 mil m², com entrada a partir de R$ 290 mil, até lotes com 320 m², com entradas que começam em R$ 5,1 mil. Todos admitem uso comercial, prestação de serviços, destinação institucional e industrial.

Riacho Fundo II

No Riacho Fundo II, há cinco terrenos à venda, dispostos lado a lado. O endereço tem localização privilegiada, próximo à DF 001 – Estrada Parque Contorno – que liga a cidade ao Recanto da Emas e à Samambaia. A destinação dos lotes é variada e atende boa parte do setor produtivo local.

Santa Maria

O comércio local de Santa Maria também é outro destino para o pequeno investidor. Há terrenos de 75 m², com entradas a partir de R$ 10,1 mil. O pagamento pode ser parcelado em até 180 meses. Para quem precisa de um terreno maior, na área complementar 105 da RA, há um lote de 2,8 mil m². Nesse caso, a opção não é de compra, mas da concessão mensal do lote.

A Terracap também está investindo em Santa Maria, cidade que recentemente, com recursos da empresa pública, ganhou um parque ecológico. Somente ali, foram empregados R$ 1,1 milhão. Entre os equipamentos instalados, estão parque infantil, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), quadra de areia, quadra poliesportiva, pergolado ao ar livre, conjunto de lixeiras, bancos de concreto sem encosto moldados in loco e mesa de concreto com bancos, também de concreto, pórtico de entrada, guarita e pista de caminhada e corrida.

São Sebastião

Em São Sebastião, o edital da Terracap traz cinco opções, todas elas na Quadra 2, Conjunto 12. Os lotes têm metragem semelhante, de cerca de 370 m². As entradas começam em R$ 22,8 mil. O pagamento do restante também pode ser feito em 180 meses.

Confira, abaixo, o passo a passo para participar da licitação.

1. Leia atentamente o edital disponível ao site da Terracap;

2. Escolha o imóvel;

3. Preencha a proposta de compra;

4. Recolha a caução, correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência para habilitação na licitação. Atenção: O valor deve ser recolhido em uma agência do BRB, mediante depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador, até o dia 24 deste mês. A não apresentação da procuração implica desclassificação automática do licitante. A licitação ocorrerá no dia subsequente, 25;

5. Entregue a proposta. Há duas opções de fazer isso. A primeira é dirigir-se à Terracap e depositar o documento devidamente preenchido na urna da comissão de licitação, no drive-thru disposto no estacionamento, no dia 25, entre as 9 e as 10h. Quem preferir o procedimento remoto pode optar pela proposta online, anexando o comprovante de pagamento de caução. Nesse caso, a proposta também deve ser enviada eletronicamente no mesmo dia e horário.

6. É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma online, no site da Terracap.br – no menu Serviços, opção Requerimento Online, ou por meio do endereço eletrônico da comissão de licitação: [email protected].

Com informações da Agência Brasília