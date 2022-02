Família procura por homem desaparecido desde 2020

Roberto, pai do rapaz, contou à reportagem que o filho não tinha problemas com ninguém e demonstrava ser uma pessoa tranquila

Familiares e amigos de um homem de 27 anos que desapareceu em 05 de dezembro de 2020, em Alvorada do Norte (GO), pedem ajuda para encontrá-lo. Segundo informações dos familiares, Carlos Roberto pegou um ônibus em Santa Maria da Vitória (BA) e, em seguida, desembarcou na região do Goiás, onde foi visto pela última vez.

Roberto, pai do rapaz, contou à reportagem que o filho não tinha problemas com ninguém e demonstrava ser uma pessoa tranquila, porém, dias antes de desaparecer passou a ingerir uma quantidade significativa de bebidas alcoólicas. “Além de beber sem controle, ele apresentou problemas psiquiátricos, e acabou surtando dentro de casa”, explica.

Ainda de acordo com Roberto, ele e os familiares receberam informações de que o filho havia descido em uma churrascaria da região e, logo após, não foi mais visto. “Eles me falaram que o Carlos surtou com os funcionários do estabelecimento, eles mesmos chamaram a polícia para controlar a situação e o prenderam. Mas, o que ninguém sabe nos informar é para onde levaram meu filho”, relata.

Após três dias sem notícias de Carlos, a família resolveu espalhar fotos e cartazes por toda a cidade, na esperança de encontrá-lo. Sem sucesso, a família vive há mais de dois anos na incerteza, sem notícias ou sequer pistas sobre o paradeiro do rapaz.

Quem tiver qualquer informação sobre Carlos Roberto pode ligar para os celulares da família: (62) 98214-3614 ou (62) 98171-2185.