Estacionamento do Hmib recebe nova iluminação LED

Nos próximos dias, quem precisar ir ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) no período noturno poderá contar com uma iluminação bem mais eficiente no estacionamento da unidade hospitalar.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) iniciou, na última semana, mais uma etapa do programa de eficiência energética Luz que Protege, iniciativa da empresa pública que vem substituindo luminárias convencionais por modelos LED em locais com grande circulação de pessoas ou áreas que tendem a registar mais ocorrências de distúrbios em decorrência de iluminação insuficiente.

Com potências entre 120W até 280W, as luminárias que estão sendo instaladas no estacionamento do Hmib oferecerão uma intensa claridade no local. O presidente da CEB, Edison Garcia, afirma que viabilizar uma iluminação mais eficiente nas áreas próximas a hospitais é uma prioridade para a companhia.

“A área no entorno de hospitais tem circulação de pessoas a qualquer hora do dia e da noite, por isso a importância de uma boa iluminação. Com luminárias LED de maior potência instaladas, o deslocamento entre o veículo estacionado e as instalações passará a ser muito mais seguro para visitantes e servidores”, destaca Garcia.

Para realizar a substituição das luminárias, foram investidos R$ 73.322,52, provenientes da Secretaria de Obras (SODF).

As informações são da Agência Brasília