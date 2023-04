PMDF recupera veículo roubado circulando no Recanto das Emas

Em ação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um carro roubado nesta segunda-feira (03) no Recanto das Emas

Em ação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um carro roubado nesta segunda-feira (03) no Recanto das Emas. Segundo a polícia, o veículo havia sido roubado dois dias antes e estava circulando em direção a Samambaia.

Assim que a apreensão foi feita a PMDF entrou em contato com o proprietário do veículo, que já havia registrado um boletim de ocorrência, e deslocaram-se com o carro roubado para à 26ª Delegacia.

Como resultado da ação, a Polícia Militar recuperou um veículo roubado e deteve dois indivíduos suspeitos de receptação.