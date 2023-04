Atendimento para vítimas de violência recebe 5,6 mil chamadas

O canal oferece atendimento gratuito para a população vulnerável da capital sobre assuntos jurídicos

Lançado no último dia 10, o Disque Defensoria recebeu, em 15 dias, mais de 5,6 mil chamadas. O canal ainda conta com um ramal exclusivo para o atendimento de mulheres vítimas de violência.

O canal oferece atendimento gratuito para a população vulnerável da capital sobre assuntos jurídicos, requisitos para acesso aos serviços, quais os documentos necessários para a realização de atendimento, o andamento de processos.

Segundo o defensor público-geral do DF, Celestino Chupel, os números apontam a importância do funcionamento do Disque Defensoria 129, que além de não gerar custos, oferece informações sem que o usuário precise sair de casa para obtê-las.

“O maior benefício para a sociedade é o de que as pessoas carentes não vão perder um dia de trabalho para procurar a Defensoria Pública do Distrito Federal somente para buscar algumas informações. A DPDF abraça a população carente e torna o acesso à Justiça mais fácil ao cidadão”, destaca.

Atendimento às mulheres

O Disque Defensoria chega com um serviço dedicado às mulheres vítimas de violência. É o ramal 2, dentro do 129, em que elas podem receber orientações e auxílio jurídicos. Esta é mais uma ação que integra a força-tarefa do Governo do Distrito Federal (GDF) de enfrentamento ao feminicídio. O serviço é conduzido apenas por servidoras, que fazem o atendimento e o acolhimento humanizado e empático às vítimas.

A iniciativa nasceu para promover a defesa das mulheres e fortalecer a função institucional da DPDF em relação às vítimas de violência, com um acesso facilitado.

Estadão conteúdo