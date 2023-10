Está chegando o dia da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida

A Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Aparecida será celebrada neste ano pelo Cardeal Raymundo Damasceno Assis

A celebração de Nossa Senhora Aparecida vai ser realizada pela 25ª vez na Esplanada dos Ministérios, no gramado central próximo à Catedral Metropolitana. A festa da padroeira do Brasil e de Brasília acontece anualmente desde 1996. A programação deste dia, importante para os devotos, tem seu ponto alto na Santa Missa, às 17 horas do dia 12. Os preparativos para o evento já começaram, com direito a manutenção da Catedral.

São esperadas 70 mil pessoas para a festa, que também conta com a participação de embaixadores, autoridades militares, autoridades dos três poderes no âmbito distrital e federal, além daqueles fiéis que acompanham a programação pelas mídias sociais oficiais da Arquidiocese de Brasília, da TV e Rádio Canção Nova e pela Rádio Arquidiocesana Nova Aliança.

Na mesma data, também é celebrado o dia das crianças, e a programação dá início com uma missa às 9h, voltada para as crianças, pelo Secretário-geral da CNBB e Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Hoepers. Vai ser a primeira vez que Dom Ricardo participa da festa da padroeira em Brasília. O Bispo foi eleito neste ano para o ofício, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e em seguida foi nomeado Bispo Auxiliar da Capital Federal. Após a missa, a manhã do dia 12 também vai contar com um festival de sorvete, brinquedos infláveis e sorteio de prêmios para as crianças.

A partir das 15h, os fiéis vão poder assistir ao show com o Frei Gilson da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, uma novidade na edição deste ano. Ele trabalha com evangelização através da música e lives de adoração e oração nas madrugadas, em que mais de 200 mil pessoas assistem às transmissões ao vivo nas redes sociais, chegando à marca de quase meio milhão de pessoas, em algumas ocasiões.

Logo depois, acontecerá a Santa Missa Solene presidida pelo Cardeal Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo emérito de Aparecida, em conjunto com todo o clero da Arquidiocese de Brasília. O Arcebispo emérito de Aparecida vai presidir a missa nesta edição, a convite do Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, que estará no Vaticano, para participar do Sínodo Ordinário dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco. Dom Paulo Cezar é um dos bispos representantes do Brasil no evento que acontece durante todo o mês de outubro em Roma.

Para o encerramento da festa, os devotos vão participar da tradicional procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida pela Esplanada dos Ministérios. No papamóvel, a Imagem percorre a Esplanada dos Ministérios, onde são dadas três bênçãos: a primeira dirigida aos enfermos, a segunda dirigida aos governantes e a terceira às famílias, retornando, em procissão, ao Altar montado no centro do gramado da Esplanada.

Reparos na estrutura da Catedral

Em razão do evento tradicional da capital, foram feitos reparos neste ponto turístico de grande importância para Brasília, como uma limpeza do espelho d’água que também foi preenchido. A iluminação externa foi restabelecida pela Companhia Energetica de Brasilia (CEB), pois recentemente o cabeamento dos refletores do espelho havia sido furtado. E uma manutenção nas calçadas que ficam próximas à catedral, está sendo feita pelo programa GDF Presente, sob responsabilidade da administração regional do Plano Piloto e pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o GDF, foram extraviados 200 m de cabos de cobre com 4 vias de 10 mm². Já para o conserto do dano, foram utilizados 194 m de cabo 4 x 16 mm² e 6 m de cabo 4 x 4 mm². O custo total foi de R$ 6.820,03. O trabalho mobilizou sete eletricistas, um engenheiro e um técnico de segurança.

De acordo com o Governo do Distrito Federal, os cuidados com o espaço religioso ocorrem durante todo o ano, mas foram intensificados nas últimas semanas.