Homem que matou amiga por dívida de 5 reais é condenado

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou um homem a 13 anos e seis meses de prião, em regime inicialmente fechado, por matar uma amiga, com golpes de faca, por causa de uma dívida de R$ 5,00.

Segundo o TJDFT, Edvaldo Lopes dos Santos assassinou a amiga em outubro de 2021, em uma via pública do Núcleo Bandeirante. No dia do crime, os amigos começaram a discutir por causa da dívida.

Segundo o processo, Edvaldo usaria o dinheiro para comprar drogas. Durante a discussão, o homem se irritou e esfaqueou a vítima no tórax.

Na sessão de julgamento, o Juiz Presidente do Júri verificou a existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do acusado e, sendo assim, não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. “Além de ser reincidente, com maus antecedentes, o crime foi praticado de forma brutal, com golpes de faca, elementos que somados demonstram, de forma inequívoca, a atual periculosidade do condenado e o risco que a sua soltura acarreta à ordem pública”.

Assim, o magistrado ressaltou que a “prisão cautelar deve ser mantida, para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do condenado extraída de seus antecedentes. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra”, decidiu o Juiz.