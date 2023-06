Escritório ampliado da Emater na região do Pipiripau é inaugurado

Antes, apenas duas salas abrigavam os seis extensionistas que prestam atendimento aos 432 produtores rurais cadastrados

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, nesta quinta-feira (15), o escritório reformado da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF) na região do Pipiripau, em Planaltina. Na redondeza, estão 440 propriedades rurais e cerca de 800 produtores.

Durante a inauguração, o governador elogiou o trabalho dos homens e das mulheres do campo “Nós temos uma área pequena de produção, mas que tem uma elevada produtividade, graças ao trabalho que a Emater e a Secretaria de Agricultura desenvolvem nessa região”, disse o mandatário.

Instalado em 1982 na região, o escritório da empresa passou por uma reforma completa. Agora, conta com seis salas para atendimento privativo aos produtores rurais, sala de reunião, copa, banheiros e recepção. Antes, apenas duas salas abrigavam os seis extensionistas que prestam atendimento aos 432 produtores rurais cadastrados. O recurso de R$ 240,3 mil investido na obra é originário de emenda parlamentar do ex-deputado distrital Cláudio Abrantes.

“A Emater presta um grande serviço aos produtores rurais”, afirmou o governador. “Nós temos uma área pequena de produção, mas que tem uma elevada produtividade, graças ao trabalho que a Emater e a Secretaria de Agricultura desenvolvem nessa região.”

Produção e financiamento

Com 15 escritórios espalhados pelo DF, a Emater orienta mais de 18 mil produtores e presta cerca de 150 mil atendimentos por ano. Nesses locais, entre outros serviços, é possível obter a carteirinha de produtor e outras documentações, além de buscar financiamentos e fazer o cadastro ambiental rural e o plano de utilização das áreas (PU), instrumento também necessário para regularização fundiária.

“É mais um escritório que a gente entrega reformado, novinho e ampliado para atender melhor os produtores e os próprios empregados da empresa, que vão ter um lugar mais digno e melhor para trabalhar e atender os seus produtores da região”, declarou o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

Maior região rural do DF, Planaltina conta com cinco escritórios da empresa, além do que foi reformado. “Nós ainda vamos inaugurar neste ano três unidades: a do PAD-DF, depois Taquara e Tabatinga”, afirmou. “Temos um quarto escritório previsto, no Gama, que deve ficar para o ano que vem”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ceilândia

Em abril, o governador Ibaneis Rocha entregou o novo escritório da Feira do Produtor de Ceilândia. O espaço, que não passava por melhorias havia mais de 20 anos, recebeu investimento de R$ 272 mil. Com o apoio de 50 profissionais, essa unidade atende 3 mil produtores rurais de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Vicente Pires, Estrutural, Taguatinga e SIA.

A Emater-DF foi criada em abril de 1978 para tornar o DF, com 70% de área rural, um verdadeiro cinturão verde e mostrar toda sua vocação agrícola. Atualmente, a capital produz mais de 1,2 milhão de toneladas de alimentos por ano. Só a produção de hortaliças atingiu 238 mil toneladas em 2022, enquanto a de grãos alcançou 974 mil toneladas no mesmo ano.

As informações são da Agência Brasília