Atividade esportivas, treinamentos e competições praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão permitidas na capital federal. Ainda assim, todas atividades devem seguir os protocolos e medidas de segurança para o enfrentamento da Covid-19.

A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, atendeu a demanda do setor que requisitava uma regulamentação das atividades. “Essa é mais uma iniciativa nossa no caminho de garantir saúde à população e democratizar as atividades esportivas. Essa era uma demanda justa dos profissionais que atuam junto às escolinhas por uma regulamentação para o setor, de forma que possam trabalhar dentro das normas e seguindo as medidas de proteção”.

As informações são da Agência Brasília