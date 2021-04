Escolinhas esportivas são regulamentadas no DF

Portaria que autoriza as atividades foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (20)

Nesta terça-feira (20), a Portaria nº 58 , da Secretaria de Esporte e Lazer, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Com isso, as atividades esportivas praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão regulamentadas na capital federal. De acordo com a medida, também estão permitidos treinamentos e competições de atletas do DF, dentro de todos os protocolos e medidas de segurança estabelecidas no Decreto Nº 41.913 de 19 de março de 2021.

A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, atendeu a demanda do setor que requisitava uma regulamentação das atividades. “Essa é mais uma iniciativa nossa no caminho de garantir saúde à população e democratizar as atividades esportivas. Essa era uma demanda justa dos profissionais que atuam junto às escolinhas por uma regulamentação para o setor, de forma que possam trabalhar dentro das normas e seguindo as medidas de proteção”.

As informações são da Agência Brasília