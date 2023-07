Inscrições abertas para a Colônia de Férias do Planetário de Brasília

‌Estão disponíveis 25 vagas para crianças de 6 a 8 anos e mais 25 para aquelas de 9 a 12 anos. Imersão será de 11 a 14 deste mês

Ótima opção de lazer para as férias das crianças, a Colônia de Férias do Planetário de Brasília está com as inscrições abertas. As vagas são limitadas: 25 vagas para os pequenos de 6 a 8 anos e mais 25 para aqueles de 9 a 12 anos. A imersão será feita entre os dias 11 e 14 deste mês, das 8h15 às 12h. Cada criança poderá participar de apenas um dia de evento.

‌As inscrições devem ser feitas presencialmente, na bilheteria do Planetário, que atende das 8h às 12h e das 14h às 18h. É necessário apresentar o documento oficial da criança inscrita e doar um cobertor, agasalho, calça ou camisa de manga longa. Este material será encaminhado à campanha do agasalho do Governo do Distrito Federal (GDF), no Palácio do Buriti. Para verificar se ainda há vagas disponíveis entre em contato com o número (61) 98199-2692.

‌As atividades com as crianças de 6 a 8 anos serão nos dias 11 e 12; e com as de 9 a 12 anos, nos dias 13 e 14. Os participantes devem levar um lanche para o piquenique comunitário. Na ocasião, haverá conversas lúdicas e didáticas sobre o tamanho do Universo, atividades na Cúpula, além de exposição do acervo e oficinas pedagógicas.

‌Localizado no Eixo Monumental, o Planetário de Brasília Luiz Cruls é um espaço público vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. “A colônia de férias é mais uma iniciativa com o objetivo de incentivar a interação das crianças com o universo da ciência, da pesquisa e da tecnologia”, afirma o titular da pasta, Gustavo Amaral.

Com informações da Agência Brasília