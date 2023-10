Erosão no Núcleo Rural Monjolo recebe ações de recuperação do solo

Até agora, o montante gasto foi de R$ 2.698.100,94. Uma equipe de 18 funcionários trabalha diariamente no local, tendo completado o aterro de 38.412,52 m³

Os quase 700 metros da erosão no Núcleo Rural Monjolo tem passado por diversas ações de recuperação, como as técnicas de retaludamento e recomposição da voçoroca, dois processos essenciais para garantir a estabilidade do solo.

Retaludamento é um processo de terraplanagem onde os taludes são alterados, seja por cortes ou aterros, para se alcançar a estabilização do local. Já a recomposição da voçoroca visa recuperar e estabilizar essa erosão avançada no solo, causada geralmente pela ação da água da chuva, remoção excessiva da vegetação ou de cursos d’água, resultando em uma grande cratera no solo.

Até agora, o montante gasto foi de R$ 2.698.100,94. Uma equipe de 18 funcionários trabalha diariamente no local, tendo completado o aterro de 38.412,52 m³. O diretor de Urbanização (DU) da Novacap, André Luiz Oliveira Vaz, ressaltou a importância dessas intervenções.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança e a preservação desse local. O retaludamento e a recomposição da voçoroca são técnicas que provaram ser eficientes na recuperação de áreas erodidas. Esta obra é essencial para o bem-estar da comunidade e para o equilíbrio ambiental da região”, afirmou.

As informações são da Agência Brasília