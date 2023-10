Samambaia ficará sem água nesta quinta-feira (19)

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual

Algumas quadras de Samambaia terão seu fornecimento de água suspensos, nesta quinta-feira (19), entre 7h30 e 20h.

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), as QR e QS 613 e 615 ficarão sem água para que equipes realizem serviços de melhoria no sistema de abastecimento.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

As informações são da Agência Brasília