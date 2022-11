Entrequadra Arquitetos e Studio Coplanar vencem archathon para reforma do Centro Comercial Gilberto Salomão, de Brasília-DF

Projeto vencedor traz ao empreendimento um caráter mais aconchegante e familiar sem a necessidade de mudanças estruturais profundas

O escritório Entrequadra Arquitetos + Studio Coplanar foi o grande vencedor do archathon para a reforma da fachada do Centro Comercial Gilberto Salomão, localizado em Brasília-DF. O evento, organizado pela Archathon, plataforma que conecta profissionais a empresas que buscam soluções criativas e eficientes para um projeto real, envolveu oito concorrentes sediados na capital do País. Todos os participantes receberam uma premiação em dinheiro.

Deborah Torres Cintra, diretora executiva e sócia do escritório Entrequadra Arquitetos junto com a também arquiteta Bárbara Alvarenga disse que o projeto vencedor contou com a parceria do Studio Coplanar, de Matheus Oliveira. A proposta, segundo Deborah, foi bem exequível e de fácil implantação.

“Nossa solução procurou abranger e resolver todos os problemas apresentados como fachada irregular, queda de água das calhas no meio da calçada, área técnica exposta, poluição visual, entre outras questões. E tudo sem a necessidade de mexer no esqueleto já existente e dando um caráter mais aconchegante e familiar ao local. Procuramos também usar elementos na fachada que mantenham a característica de centro comercial que o estabelecimento possui”, explica Deborah.

A CEO do Centro Comercial Gilberto Salomão, Maria Victoria Salomão, elogiou o projeto vencedor e aprovou o archathon como forma de encontrar bons escritórios para a realização de projetos arquitetônicos. “Buscar profissionais por conta própria é uma tarefa desgastante e nem sempre eficiente. O archathon facilita tudo, pois a empresa responsável pela organização é que vai atrás dos concorrentes e nós só temos o trabalho de escolher a solução que melhor se encaixa em nossas necessidades. Tarefa essa que não é tão simples devido à alta qualidade dos projetos apresentados”, afirma.

O Centro Comercial Gilberto Salomão é um edifício único na cidade, assim como é Brasília para o resto do País. O espaço não é um shopping, é um Centro Comercial, um ambiente familiar, de muita história e boas lembranças, desenvolvido por três gerações: de Gilberto Salomão, fundador, à sua neta Maria Victoria Salomão.

Ao desenvolverem o projeto de revitalização das fachadas do centro comercial, os participantes do archathon tiveram de considerar cinco elementos principais: cobertura total da edificação, guarda-corpos, condensadoras de ar-condicionado, passeios de pedestres com tampas de poços de visitas e calhas de águas pluviais em sua fachada posterior.

As inscrições para participar da concorrência foram abertas no dia 26 de setembro com a inscrição de 40 escritórios. Destes, oito foram selecionados para participar da concorrência e disputaram a final. Os critérios para seleção foram layout (apresentação dos projetos de forma organizada), funcionalidade das soluções e design (originalidade dos projetos, conceito e solução estética).

No dia 6 de outubro foi anunciado os oito concorrentes participantes e, um dia depois, realizado o briefing com o cliente, em formato on-line com todos os participantes, para passagem do programa de necessidade e esclarecimento de dúvidas. A partir daí os escritórios tiveram uma semana para pensar em ideias e apresentá-las ao cliente. Cada escritório teve 15 minutos para apresentar e mais cinco minutos para ouvir o cliente.

Dia 1º de novembro foi o prazo final para todos os escritórios enviarem vídeos de cinco a dez minutos explicando o conceito do projeto e as soluções propostas. A grande final foi em 7 de novembro durante evento presencial na praça central do Centro Comercial Gilberto Salomão.

“Nesse evento foram apresentados todos os vídeos e realizamos a premiação para todos os escritórios concorrentes com brindes e certificados de participação, além do prêmio final em dinheiro. Para o vencedor o prêmio em dinheiro foi maior e ele terá o prestígio de ter seu projeto executado”, conta Nathalia Hartung Carvalho, Head do Archathon.

O que é archathon?

O archathon é uma contratação de profissionais da arquitetura e design, em formato de concursos e concorrências digitais através da plataforma da Archathon. A metodologia restringe o número de profissionais participantes e todos recebem pelas propostas apresentadas, um processo que valoriza o esforço criativo de todos.

O nome Archathon vem da junção das palavras da língua inglesa architecture + marathon e seu modo de operação tem como base os hackathons, competições na área de tecnologia com o intuito de criar soluções para algum problema específico. É um método ágil e que proporciona resultados satisfatórios em curto espaço de tempo.

A grande vantagem de se utilizar a plataforma Archathon é que os responsáveis pelo empreendimento não perdem tempo com a busca individual de profissionais de arquitetura e design. Essa etapa fica à cargo do Archathon, que conta com 3.283 escritórios homologados, ou seja, que já participaram de concorrências anteriores.

“A seleção prioriza aqueles arquitetos com experiência no segmento do qual o empreendimento faz parte. Neste caso específico, profissionais que sabem o que um centro comercial precisa para ter uma fachada bonita e atrativa ao público”, diz Raphael Tristão CEO do Archathon.