Entrega do Cartão Prato Cheio será finalizada nesta sexta (22)

A entrega dos cartões aos beneficiários do programa Prato Cheio termina nesta sexta-feira (22). A agências do BRB realizarão a entrega e funcionarão das 10h às 16h. Com o cartão, o beneficio será pago por seis meses.

O programa terá 18.349 pessoas que participarão pela primeira vez e precisam retirar o cartão. Os documentos estão sendo distribuídos em ordem alfabética de acordo com a letra inicial do nome dos beneficiários.

Para consultar a data e o local de retirada, basta acessar o site do programa. Quem perdeu o prazo, tem até 60 dias a contar da disponibilização do Cartão Prato Cheio na agência bancária, ou seja, são dois meses a partir do dia que o documento está disponível no banco para a retirada, conforme calendário divulgado. Caso não retire o documento nesse prazo, a pessoa perde o benefício e terá de passar por um novo atendimento socioassistencial.

“Muitas pessoas ainda não pegaram o cartão nas agências do BRB. Você, que solicitou o benefício no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), faça a consulta no site GDF Social para saber se foi contemplado e, se sim, vá retirar o seu cartão. Quem perdeu o prazo ainda tem mais 60 dias”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

O Prato Cheio concede crédito mensal de R$ 250 durante seis meses para as famílias em vulnerabilidade social. O cartão não oferece a função saque e pode ser utilizado para fazer compras no comércio local. Neste mês, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora do programa, do total de 39.994 beneficiários, 28.439 são novas inclusões.

Entre as novas inclusões, 10.090 são de pessoas que já participaram do programa em algum momento. Esses beneficiários não precisam retirar novo cartão, podendo utilizar, normalmente, o que já possuem, que já estará com saldo. O restante, 18.349, são novos beneficiários que vão receber pela primeira vez o Prato Cheio.

“São mais de 18 mil pessoas que precisam retirar os cartões. Esse benefício vai garantir um auxílio mensal para comprar alimentos no comércio local. Não é transferência de renda, por isso é um benefício temporário, para permitir que todos que precisam tenham acesso”, destaca a gestora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o calendário de entrega dos cartões nas agências do BRB:

Letra A – retirada do cartão em 1/4;

Letras B, C e D – retirada do cartão em 4/4;

Letra E – retirada do cartão em 5/4;

Letras F e G – retirada do cartão em 6/4;

Letras H e I – retirada do cartão em 12/4;

Letra J – retirada do cartão em 13/4;

Letras K e L – retirada do cartão em 14/4;

Letra M – retirada do cartão em 15/4;

Letras N a Q – retirada do cartão em 18/4;

Letra R – retirada do cartão em 19/4;

Letra S – retirada do cartão em 20/4;

Letra T a Z – retirada do cartão em 22/4.

*Com informações da Agência Brasília