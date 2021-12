Entrega de sofá destrói calçada e gera discórdia em Águas Claras

Nas redes sociais, internautas reclamaram do ocorrido. “Além de termos calçadas insuficientes, as que temos são destruídas por interesses particulares”, disse

A entrega de um sofá em Águas Claras terminou com uma calçada danificada. O móvel, de 12 lugares, foi içado por um caminhão.

O veículo subiu na calçada para alcançar o apartamento onde o móvel seria depositado e, na manobra, destruiu parte do pavimento.

O sofá foi entregue no condomínio Première, na Rua 25 Sul com a Babaçu.

Nas redes sociais, internautas reclamaram do ocorrido. “Além de termos calçadas insuficientes, as que temos são destruídas por interesses particulares”, disse um usuário, indignado.

O dono do sofá também se manifestou. Na publicação onde a denúncia foi feita, Rodrigo Robert, morador do apartamento onde o sofá foi içado, disse que já tomou providências para o reparo. “Tanto eu, proprietário do apartamento, quanto a empresa e o transporte, assumiremos a correção dos danos, que também prejudicam a mim e a minha família como moradores de Águas Claras. Já estamos em contato com o pedreiro para providenciar o conserto a partir de segunda-feira, ou seja, o mais breve possível, considerando que estamos em pleno feriado”, afirmou.

Por fim, o morador reclamou da falta de empatia dos vizinhos, que divulgaram dados pessoais dele, cobrando uma posição. “O que me surpreendeu foi o fato de vizinhos do meu prédio enviarem vídeos e fotos para grupos e redes sociais sem antes ouvir minha versão ou pensar que poderiam estar no meu lugar, tentando resolver um problema que poderia ser também deles, uma vez que o prédio não comporta a entrada do móvel”, disse.