PRF apreende 127 quilos de maconha na BR 060

O entorpecente estava escondido no para-choque do veículo

Na manhã da sexta-feira (24) , a equipe PRF em fiscalização de rotina na BR 060, km 13 DF, abordou um veículo VW/Voyage com placas do Paraná que trafegava no sentido Goiânia-Brasília.

Os policiais verificaram que o condutor do veículo, um homem de 42 anos, ficou bastante nervoso e inquieto quando questionado sobre o motivo da viagem. Desta forma, foi solicitado a abertura do porta-malas do veículo, que quando aberto, exalou um odor característico de maconha.

Os PRFs realizaram uma minuciosa revista no carro e localizaram compartimentos construídos especificamente para transporte de drogas tanto no porta-malas quanto nos para-choques dianteiro e traseiro do veículo. Foram localizados 142 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 127 quilos.

Diante dos fatos, a equipe PRF deu voz de prisão ao condutor do veículo por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP/PC-DF.