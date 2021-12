Inacreditável: PMDF prende homem momentos após furtar um poste no SIA

A equipe realizava o patrulhamento na área quando foi informada sobre um possível furto de fios de energia

Policias militares prenderam um homem por furtar um poste neste domingo (26), por volta das 11h, no SIA.

A equipe realizava o patrulhamento na área quando foi informada sobre um possível furto de fios de energia.

Durante o deslocamento, nas proximidades da cidade do automóvel, os policiais se depararam com o homem com a mesmas características que o denunciante informou, em uma bicicleta transportando um poste de iluminação de via pública.

O homem foi preso e conduzido à 8ª DP.