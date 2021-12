Prêmio para mulheres rurais inscreve até quinta-feira (30)

Emater incentiva produtoras brasilienses a participarem. O primeiro lugar receberá R$ 20 mil, o segundo, R$ 10 mil e o terceiro, R$ 5 mil

Encerram na próxima quinta-feira (30) as inscrições para o Prêmio Mulheres Rurais – Espanha Reconhece. Podem se inscrever iniciativas de coletivos de mulheres que promovam a autonomia econômica das mulheres rurais, segurança alimentar e bem-estar de suas famílias, organizações e comunidades.

Serão classificados e premiados três projetos de 10 iniciativas finalistas. A premiação consiste em valores destinados a melhorar o empreendimento. O primeiro lugar receberá R$ 20 mil, o segundo, R$ 10 mil e o terceiro, R$ 5 mil.

Além do montante destinado a cada um dos três primeiros lugares, os projetos vencedores também ganharão acompanhamento e assistência técnica, notebook, cursos de ensino a distância, certificação de reconhecimento internacional, entre outros.

“Em praticamente todas as nossas áreas rurais temos mulheres aguerridas, com lindos projetos que contribuem com a comunidade e podem concorrer nessa premiação”Denise Fonseca, presidente da Emater-DF

A premiação é uma iniciativa do Escritório de Agricultura, Pesca e Alimentação da Embaixada da Espanha no Brasil, desenvolvida em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a ONU Mulheres.

Conta com apoio do Ministério da Agricultura, da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

A presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, ressalta que no Distrito Federal existem muitos exemplos de mulheres rurais com potencial para concorrer ao prêmio. “Vamos motivar nossas mulheres a participar e se inscrever. Em praticamente todas as nossas áreas rurais temos mulheres aguerridas, com lindos projetos que contribuem com a comunidade e podem concorrer nessa premiação”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detalhes sobre iniciativas habilitadas a concorrer ao prêmio, regras, comissão julgadora e premiação estão disponíveis na convocatória no site do Prêmio Mulheres Rurais. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário on-line disponível neste link. A entrega da premiação ocorrerá em 8 de março de 2022.

*Com informações da Emater-DF