Entrega de 182 novos equipamentos fortalece prevenção e combate aos incêndios florestais

Cerca de 182 novos equipamentos para o uso no trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais foram entregues na manhã desta segunda-feira (10), na sede do Instituto Brasília Ambiental, às Unidades de Conservação do Distrito Federal. O aparato foi adquirido por meio de recursos de compensação florestal de responsabilidade da empresa Brasil Energia S/A.

O órgão recebeu um conjunto de ferramentas composto por 26 sopradores, 20 bombas costais, 100 mochilas costais anti-incêndio (usada para resfriamento e na construção de linhas frias com água ou espuma), 17 capacetes, motosserras e 17 calças frontais. Foram investidos cerca de R$ 293 mil, por meio de compensação pagos pela empresa Brasal Energia S/A. “Nós ficamos muito felizes de poder colaborar e entregar apetrechos tão necessários e que será de grande utilidade para todo o DF”, comentou o diretor-geral da Brasal Energia, Alexandre Correa.

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, destacou que o trabalho preventivo de combate aos incêndios começa muito antes da chegada do período seco no DF. “Estes equipamentos, somados aos já existentes, formam um instrumental de extrema importância para êxito do trabalho de enfrentamento aos focos de incêndios. É assim que trabalhamos sempre empenhados em construir cenários positivos para o desempenho profissional das nossas equipes”, afirmou.

“O DF tem sido um exemplo na prevenção dos incêndios florestais e é fundamental, para o sucesso delas, contarmos com o envolvimento da iniciativa privada, na proteção do bioma Cerrado”, disse o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes.

Os utensílios recém-adquiridos serão utilizados pelos 150 brigadistas que comporão a esquadra de 2024. O instituto está em plena realização do processo seletivo. A próxima fase será a divulgação do resultado preliminar dos Testes de Aptidão Física (TAF) e o de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa), realizados na semana passada. A previsão é que o resultado prévio seja publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (12), com a abertura para a interposição de recursos.

*Com informações da Agência Brasília