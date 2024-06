Engavetamento entre três veículos complica trânsito na EPNB, na região do Núcleo Bandeirantes

Por Késia Alves

Uma colisão envolvendo três veículos ocorreu na manhã desta terça-feira (18), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo à UPA do Núcleo Bandeirante, sentido Riacho Fundo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e conduziu duas vítimas ao hospital.

De acordo com informações do CBMDF, três viaturas foram empenhadas para o ocorrência por volta das 8h30. No local do acidente, a equipe de socorro verificou que havia uma colisão envolvendo três veículos de passeio, o que complicou o trânsito na EPNB.

Os motoristas de uma Uma Fiat Toro, de cor branca, e de um Uma Fiat Fiorino, da mesma cor, foram conduzidos ao Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) conscientes e orientados. Já o condutor do terceiro veículo passou por atendimento dos militares, mas recusou o transporte ao hospital.

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

*Com informações do CBMDF