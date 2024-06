Corpo de Bombeiros controla incêndio em apartamento na Asa Norte

Por Késia Alves

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta terça-feira (18), ocorrência de um incêndio em apartamento da Asa Norte. Apesar das chamas, não houve vítima transportada ao hospital.

Segundo informações do CBMDF, três viaturas foram encaminhadas ao local, que se tratava de edifício residêncial na Asa Norte. Na ocasião, um apartamento no 1º andar estava com chamas e bastante fumaça. Ao chegar no local, por volta das 9h, a equipe de socorro iniciou o combate às chamas, que logo foram debeladas, evitando que se alastrassem por outros apartamentos da edificação.

O incidente aconteceu na SCLRN 708/709, bloco H, e atingiu um quarto e a sala da residência, danificando o imóvel parcialmente. Apesar de não ter vítima transportada ao hosital, moradores foram examinados pelos socorristas por conta da fumaça, mas todos sem gravidade.

Além disso, foram resgatados pelos militares dois pets de moradores: um cachorro e um gato. O local ficou aos cuidados do proprietário do imóvel. A perícia do CBMDF foi acionada, mas até o momento a causa do incêndio ainda é desconhecida.

*Com informações do CBMDF