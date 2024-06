Operação da PCDF prende professora suspeita de movimentar R$ 32 milhões com fraudes

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi iniciada nesta terça-feira (18) e focou em uma professora aposentada da rede pública de ensino do Distrito Federal. A servidora movimentou impressionantes R$ 32,8 milhões nos últimos cinco anos, apesar de receber um salário bruto de R$ 9,4 mil.

A moradora de Brazlândia foi detida durante a operação conhecida como “Rainha do Gado”. Ela é acusada de liderar uma organização criminosa que faz fraudes contra bancos públicos e privados, bem como lavagem de dinheiro.

As investigações da 18a Delegacia de Polícia (Brazlândia) revelaram que a aposentada liderava o esquema criminoso, que operava principalmente na região administrativa. A empresa tinha uma forte conexão familiar, com o marido, dois filhos, o genro, a nora da ex-professora e funcionários de bancos.

Um ano de investigação da 18a DP revelou que o grupo conduzia um esquema de empréstimos bancários fraudulentos usando nomes de terceiros. Eles recebiam uma parte do dinheiro das instituições financeiras. Além disso, funcionários de instituições financeiras públicas e privadas estariam envolvidos na promoção de empréstimos com taxas de juros abaixo do mercado por meio de financiamentos imobiliários.