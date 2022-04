Encontrado celular do jornalista Gabriel Luiz

O celular do jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos, foi encontrado por um morador da região, caído no chão, e logo repassado a PCDF

O celular do jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos, foi encontrado por um morador da região, caído no chão, e logo repassado a Polícia Civil do Distrito Federal. O aparelho se encontra na 3.ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, responsável pela investigação do crime. A corporação diz que não descarta nenhuma hipótese para o ataque.

O repórter foi esfaqueado na noite de quinta-feira, 14, por dois homens, ainda desconhecidos, no Sudoeste, Brasília. No momento que Gabriel foi encontrado, apenas a carteira foi achado no local do crime, o celular estava até então desaparecido.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública do DF informou que “todos os órgãos de segurança estão empenhados na captura dos bandidos. A investigação está em curso e chegará a bom termo. Não descartamos nenhuma hipótese sobre as razões do ataque. Tudo vai ser esclarecido. Prestamos solidariedade ao Gabriel e sua família.”.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Peritos da Polícia Civil realizaram análises no local do ataque e no apartamento do jovem. Segundo a corporação, equipes estão na rua para tentar identificar e encontrar os suspeitos.

Ação dos suspeitos

Câmeras de segurança, que registraram o momento do ataque, mostram, primeiro, o jornalista passando pelo local. Um suspeito aparece logo em seguida e outro, atrás. Mais adiante, a dupla agrediu Gabriel. Em seguida, os dois saíram correndo em fuga.

O porteiro do prédio do jornalista informou que ele avisou estar indo a um comércio próximo, quando foi atacado. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no HBDF consciente.