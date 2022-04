Jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, é esfaqueado em Brasília

Uma equipe do CBMDF encontrou o jovem sentado debaixo de uma marquise, tentando conter sangramento, devido a perfurações

O repórter e editor da TV Globo Brasília, Gabriel Luiz, sofreu um atentado violento na noite de quinta-feira (14). O jornalista foi esfaqueado em frente ao edifício onde mora, na CCSW4 – Setor Sudoeste, em Brasília-DF.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar do DF (CBMDF) encontrou o jovem sentado debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento, devido a perfurações no abdômen, no pescoço e na perna esquerda.

De imediato a equipe conteve o sangramento da vítima e a transportou ao Hospital de Base, consciente, orientado e instável. Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo.

Os suspeitos são dois homens ainda não identificados.

Gabriel Luiz atua como editor do DFTV há 3 anos, segundo seu perfil no LinkedIn.