Associações de jornalismo pedem rigor na apuração de crime contra Gabriel

Após ataque a facadas contra o jornalista Gabriel Luiz, associações brasileiras de jornalismo pedem que os motivos sejam esclarecidos

Após ataque a facadas contra o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, diferentes associações brasileiras de jornalismo demostram preocupadas com esse tipo de violência e pedem que os motivos sejam esclarecidos o mais rápido possível.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou uma nota solicitando a apuração rigorosa do crime e que os motivos sejam esclarecidos o mais rápido possível. A associação vê essa violência grave com muita preocupação.

“Exige que as autoridades policiais investiguem com empenho a tentativa de homicídio e a esclareçam o mais rapidamente possível”, diz a ABI.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudia a ação e solidariza com família e amigos do repórter.

“Repudia a violência cometida contra o jornalista e pede rigor por parte das autoridades do Distrito Federal na apuração do episódio, com especial atenção para a possibilidade de o crime ter ocorrido em decorrência do exercício da profissão.”, diz a Abraji em nota.

A vice-presidente da Abraji, Katia Brembatti, entrou em contato com o secretário de Segurança do DF, o delegado federal Júlio Danilo Souza Ferreira, que afirmou acompanhar o caso de perto, sem descartar nenhuma hipótese até o momento. Também foi enviado ofício à Secretaria cobrando a apuração diligente do caso.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) lamenta profundamente a tentativa de assassinato do repórter Gabriel Luiz e deseja o restabelecimento do repórter.

A Federação espera que os fatos sejam investigados com celeridade e que os responsáveis sejam identificados e punidos. “Diante da escalada da violência contra jornalistas no Brasil, é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime, para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional”

A FENAJ reitera seu repúdio à violência, em especial a praticada contra profissionais da imprensa, que cumprem o importante papel de levar informações verdadeiras à sociedade.