Quadro de saúde de repórter da Globo esfaqueado é grave, mas estável

Nessa sexta-feira, 15, o repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, 28 anos, após ser esfaqueado, passou por uma cirurgia no Hospital de Base do Distrito Federal. O quadro clínico do jornalista é grave, mas estável.

Durante a madrugada, os médicos trataram diversas lesões, que atingiram tórax, braços, mão, pernas e pescoço. Segundo cirurgiões, Gabriel tinha cerca de 10 perfurações no corpo e o ferimento que mais demandou atenção foi o do abdome. Esse causou laceração nos rins e pâncreas.

Gabriel Luiz chegou à unidade de saúde perdendo muito sangue. Contudo, os médicos avaliaram a cirurgia como “efetiva” e aguardam a transferência do repórter para a unidade de terapia intensiva (UTI).