Homem abandona pochete com drogas durante fuga no Areal

Na tarde de quarta-feira (24) no conjunto A da QS 11, no Areal, um homem, ao ser avistado em atitude suspeita pela Polícia Militar do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37), fugiu das autoridades. Durante fuga, o homem abandonou uma pochete repleta de substâncias ilícitas em um lote da região, antes de escalar o muro que separa o local de um terreno da Força Aérea Brasileira.

A pochete, que continha uma quantidade considerável de cocaína, maconha, crack e uma balança de precisão, foi apreendida pela equipe policial. No entanto, apesar dos esforços das autoridades, o suspeito conseguiu escapar e se esconder na densa vegetação próxima.

Após a frustrada tentativa de localizar o fugitivo, os policiais encaminharam as drogas apreendidas para a 21ª Delegacia (Taguatinga).