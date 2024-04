PMDF prende dona do pitbull que atacou mulher em Samambaia

A proprietária de um Pitbull foi detida após seu cão ferir uma mulher na QR 517 de Samambaia Sul, por volta das 18h30 desta quarta-feira (24).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) receberam a denúncia de que um cachorro havia atacado uma mulher, próximo à parada de ônibus da quadra 517.

Chegando ao local, a vítima, com ferimentos no rosto e um arranhão no pescoço, havia sido socorrida pelo CBMDF ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Segundo testemunhas, o dono de uma borracharia testemunhou o ataque e salvou a mulher prendendo o cachorro em seu estabelecimento, evitando um mal maior.

O Gtop31 conduziu o cachorro até a residência e apresentou a proprietária na 26ª Delegacia, onde foi registrada a ocorrência.